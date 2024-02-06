Мишустин поздравил нового премьера Казахстана с назначением

Как сообщили в пресс-службе российского правительства, руководители кабминов двух стран "подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с назначенным на пост главы правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. Как сообщает пресс-служба российского кабмина, Мишустин поздравил коллегу с новым постом.

"Михаил Мишустин поздравил Олжаса Бектенова с назначением", - говорится в сообщении правительства РФ. Руководители кабминов двух стран "подтвердили готовность к активной совместной работе по всем актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес".

"В ходе беседы главы правительств подчеркнули важность поступательного развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - отмечается в сообщении.