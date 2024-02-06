Посол Израиля час находится в МИД РФ, куда ее вызвали из-за неприемлемых высказываний

В дипведомстве ранее отмечали, что заявления Симоны Гальперин в интервью газете "Коммерсантъ" "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Посол Израиля в Москве Симона Гальперин больше часа находится в МИД РФ, куда она была вызвана из-за неприемлемых высказываний в СМИ.

Дипломат прибыла в здание российского дипведомства на Смоленской площади около 15:00 (мск).

Ранее в МИД РФ сообщали ТАСС, что Гальперин будет вызвана в российское дипведомство в связи с неприемлемыми высказываниями в интервью изданию "Коммерсантъ". В ведомстве отметили, что сделанные заявления "являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран".