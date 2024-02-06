Зампостпреда РФ при ООН: США хотят превратить Ирак в арену сведения геополитических счетов

Дмитрий Полянский заявил, что Россия решительно осуждает "вопиющий акт агрессии США против суверенных государств"

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Вашингтон пытается превратить территорию Ирака в арену для сведения геополитических счетов и решения узкокорыстных внутриполитических задач. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Несмотря на достигнутые Багдадом успехи в сфере безопасности, ситуация на земле остается хрупкой в том числе из-за попыток Соединенных Штатов превратить территорию Ирака в арену для сведения геополитических счетов и решения узкокорыстных внутриполитических задач на фоне провальной политики Вашингтона на треке ближневосточного урегулирования и набирающей обороты президентской предвыборной кампании в США", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Российский дипломат напомнил, что 3 февраля ВВС США нанесли серию авиаударов по Ираку и Сирии, по традиции попытавшись "безосновательно прикрыть свои преступления статьей 51 Устава ООН, а также утверждениями о якобы имеющей место координации своих действий с властями Ирака". Полянский отметил, что иракцы охарактеризовали американскую операцию как "очередную вопиющую агрессию", а заявления Вашингтона о некой координации с Багдадом сочли "преднамеренной ложью, направленной на искажение общественного мнения и уход от юридической ответственности".

"Вчера на инициированном нашей делегацией заседании Совета Безопасности ООН по американской агрессии против Ирака и Сирийской Арабской Республики мы услышали от иракской делегации, что присутствие международной антиигиловской коалиции во главе с США в Ираке стало оправданием для ее вовлечения в региональные и международные конфликты и угрозой для безопасности и стабильности страны. Наши же американские коллеги, как показало их выступление, продолжают видеть себя в роли самопровозглашенного вершителя человеческих судеб и мирового жандарма, которому дозволено любое беззаконие и любые нарушения международного права", - подчеркнул зампостпреда РФ.

Он заявил, что Россия решительно осуждает "вопиющий акт агрессии США против суверенных государств", который создает дополнительные риски и разогревает нестабильность в уже пылающем регионе. "Последовательно исходим из того, что эффективно противостоять террористическим вызовам и угрозам можно только через максимально широкую координацию контртеррористических усилий при уважении суверенитета иракского государства и необходимости согласования всех действий с Багдадом", - заключил Полянский.