Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства Владимир Ермаков отметил, что РСПО "оказался эффективным инструментом в преступных руках киевского режима"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Военные кампании показывают, что ракеты системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot часто сбиваются с курса и поражают жилые дома. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Что касается американского комплекса Patriot, то у него явно неоднозначный послужной список", - отметил он. "В ходе уже не первой военной кампании, где использовалось это вооружение, мы видим примеры, когда в попытке осуществить перехват атакующей цели противоракеты данного комплекса сбиваются с курса и поражают наземные объекты, включая жилые дома", - указал Ермаков. С другой стороны Patriot, по словам дипломата, "оказался эффективным инструментом в преступных руках киевского режима при осуществлении предельно циничной и по сути террористической акции по уничтожению украинских военнопленных в момент их авиаперевозки для заранее согласованного обмена". "Такими все чаще и являются "славные страницы" применения американского оружия", - заключил Ермаков.

Полный текст интервью будет опубликован после 19:00 мск.