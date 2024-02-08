Эксперты считают, что события в Газе мобилизовали политические силы за пределами анклава

Они отметили, что символическая политика и историческая память на Ближнем Востоке остаются не только инструментами, используемыми элитами для манипулирования общественными настроениями, а реальными факторами политической жизни

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. События со столкновениями в секторе Газа касаются не только палестино-израильского конфликта, эта ситуация стала мобилизующим фактором для политических сил в тысячах километров от Газы. К такому выводу пришли эксперты в новом докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Газа. Йемен. Эпицентры боли. О чувствах, мифах и памяти на Ближнем Востоке".

"Трагедия Газы касается далеко не только этой территории - Палестины и даже Израиля. Формулы о значимости палестинской проблемы, вечно повторявшиеся на разнообразных встречах, лишь казались ритуальными. На деле они - вполне реальный мотивирующий и мобилизующий фактор для политических сил, действующих в тысячах километров от сектора Газа", - говорится в докладе.

В связи с этим эксперты отметили, что символическая политика и историческая память на Ближнем Востоке остаются не только инструментами, используемыми элитами для манипулирования общественными настроениями, а реальными факторами политической жизни. Так, в контексте обострения ситуации в секторе Газа указывается, что ближневосточные объединения наподобие ХАМАС пользуются историческими ассоциациями в выстраивании своей политики. Отмечается, что таким же образом поступают и государства региона.

"ХАМАС мобилизовало свои силы, чтобы провести операцию "Буря Аль-Аксы" ("Туфан Аль-Акса"), пойдя на, очевидно, самоубийственные шаги во имя символа палестинской независимости, расположенного за пределами сектора. Радикальные исламисты, описывая врагов, неизменно обращаются к "мифу - символу" крестовых походов, напрямую соотнося страны Запада с завоевателями многовековой давности", - считают аналитики.

В связи с этим подход к решению конфликтов в регионе, по мнению авторов доклада, также должен быть особым. "Решение конфликтов в регионе не может не учитывать необходимость символической победы той или иной стороны, уважения ее достоинства. Идеи об обмене палестинских территорий на крупные капиталовложения, популярные во времена экс-президента США Дональда Трампа, негодны именно демонстративным неуважением к нуждам и чаяниям палестинской стороны, пренебрежением достоинством палестинцев. Означает это и иное: победы и поражения в тех или иных битвах на Ближнем Востоке нельзя считать победами или поражениями в войнах", - говорится в тексте.

Прагматизм и эмоции

В докладе отмечается, что в последние годы на Ближнем Востоке происходила также и прагматическая трансформация. Таким образом, региональная динамика позволяла допустить противоположные интерпретации. В частности, на прагматическом треке происходило укрепление Персидского залива как ядра региональной подсистемы, укрепление национальных государств и соответствующих страновых национализмов при маргинализации разнообразных проектов транснациональных единств, а также нормализация отношений между Израилем и арабскими государствами.

С другой стороны, как отмечают авторы доклада, "происходящие прагматические трансформации компенсируются эмоциональными факторами".

"Жителей Газы мотивируют события вокруг мечети Аль-Акса, расположенной за пределами сектора. Обитателей горных районов северного Йемена - события в расположенной за пару тысяч километров Палестине", - отметили аналитики. "Израиль и Иран - экзистенциальные враги, несмотря на отсутствие непосредственных точек соприкосновения. После начала марокканско-израильского сближения Алжир начинает воспринимать Израиль как непосредственную угрозу, а в 2023 году фактически объявляет ему войну. Эти события показывают, что эмоции - не просто реальный, но системообразующий фактор международных отношений", - говорится в докладе.

О докладе

Авторами доклада выступили научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин и заместитель директора Института востоковедения РАН по научной работе, заведующий Центром арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.