Генсек СНГ считает, что победа Алиева поспособствует активизации поиска мира в регионе

Сергей Лебедев добавил, что Россия активно участвует в этом процессе и старается содействовать восстановлению мира

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Победа действующего президента Азербайджана на прошедших 7 февраля внеочередных президентских выборах может поспособствовать активизации усилий по установлению долгосрочного мира в регионе. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий на выборах миссию наблюдателей от Содружества.

"Мне кажется, эта победа послужит тому, что будут предприняты дополнительные усилия для переговорного процесса (между Арменией и Азербайджаном - прим. ТАСС), для достижения согласия в регионе. <…> Все страны СНГ крайне заинтересованы в успешном завершении этого процесса восстановления мира. Это в интересах и стран региона, и - расширю географию - всего Содружества", - сказал Лебедев.

Он добавил, что Россия активно участвует в этом процессе и старается содействовать восстановлению мира. Также, добавил он, к процессу подключились и другие страны региона. "Мне кажется, что в нынешней ситуации в Азербайджане очень нужна стабильность. Руководство Азербайджана стремится сделать мир на Южном Кавказе надежным", - отметил генсек СНГ.

Ранее Лебедев выражал надежду, что последние заявления Азербайджана и Армении о намерении восстановить мир и о возможном подписании в скором времени мирного договора будут успешно реализованы.

ЦИК Азербайджана в ночь на 8 февраля объявил предварительные итоги выборов после обработки данных более с чем 93% избирательных участков. По этим данным, действующий президент Ильхам Алиев, выдвигающийся на пятый срок, побеждает с большим отрывом, набирая 92,05% голосов. Кандидат, занимающий второе место - депутат парламента и самовыдвиженец Захид Орудж, получает 2,19%.

На пост президента претендовали семеро кандидатов, включая Алиева. Все соперники уже поздравили его с победой и отметили, что не имеют оснований оспаривать результаты.