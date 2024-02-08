Заявки на участие в ДЭГ на выборах президента РФ подали 1,45 млн избирателей

Еще 430 тыс. заявлений поступило через сервис "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ подали 1,45 млн человек. Еще 430 тыс. заявлений поступило через сервис "Мобильный избиратель" для голосования по месту нахождения. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"На сей момент у нас подано 1 млн 880 тыс. заявлений, 1 млн 450 тыс. из них - на дистанционное электронное голосование, это в 28 регионах, которые мы определили для того, чтобы у них была возможность голосовать дистанционно, те, кто будет голосовать на федеральной платформе <…>. 430 тыс. [заявок] на сей момент подано по месту нахождения в момент голосования", - сказала Памфилова.

Она добавила, что прием заявлений будет продолжаться до 11 марта.