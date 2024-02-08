В подписных листах в поддержку Надеждина и Малинковича выявили подписи умерших людей

Зампред Центризбиркома Николай Булаев назвал это "верхом цинизма и нарушений"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Подписи 11 умерших людей выявлены в результате проверки в подписных листах в поддержку Бориса Надеждина ("Гражданская инициатива"), у Сергея Малинковича ("Коммунисты России") - 8. Этот вопрос заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев поднял на заседании комиссии.

"Что касается умерших, уважаемые коллеги, ну мы же все понимаем, что это вообще верх цинизма и нарушений <…>. Так не должно быть, нельзя переходить границу, когда у нас умершие люди появляются в списке за подписантов, за кандидатов", - сказал Булаев, продемонстрировав слайд с данными проверки подписных листов Надеждина и Малинковича.

5 февраля рабочая группа ЦИК РФ передала итоговые протоколы проверки подписных листов представителям Малинковича и Надеждина. У обоих процент брака превышает допустимые 5%, у Надеждина - более 15%, у Малинковича - почти 15%. Рассмотрение вопроса о регистрации на выборах обоих выдвиженцев ЦИК назначил на 8 февраля. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.