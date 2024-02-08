8 февраля, 08:42,
обновлено 8 февраля, 08:59
Выборы президента России - 2024

ЦИК признали недействительными 9 147 подписей в поддержку Надеждина из отобранных 60 тыс.

Представитель партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Представитель партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центризбирком РФ признал недействительными 9 147 подписей избирателей в поддержку регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты РФ, они были выявлены среди 60 тыс. подписей, отобранных для проверки.

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Об этом свидетельствуют данные ЦИК, представленные на заседании.

Для регистрации кандидатом в президенты Надеждину необходимо было предоставить 100 тыс. подписей избирателей. Он предоставил в ЦИК 104 734 подписи, по итогам проверки 15,245% подписей оказались недействительными. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%. 

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