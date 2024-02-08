ЦИК признали недействительными 9 147 подписей в поддержку Надеждина из отобранных 60 тыс.

Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Центризбирком РФ признал недействительными 9 147 подписей избирателей в поддержку регистрации Бориса Надеждина кандидатом в президенты РФ, они были выявлены среди 60 тыс. подписей, отобранных для проверки.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК, представленные на заседании.

Для регистрации кандидатом в президенты Надеждину необходимо было предоставить 100 тыс. подписей избирателей. Он предоставил в ЦИК 104 734 подписи, по итогам проверки 15,245% подписей оказались недействительными. Для регистрации доля недействительных подписей не должна превышать 5%.