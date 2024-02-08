Эксперт: смена Залужного стала показателем раздрая в высших эшелонах власти в Киеве

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что отставка Залужного является кадровой комбинацией Зеленского, которому был необходим "козел отпущения" за провал украинского контрнаступления

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Смена главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного - это показатель раздрая в высших эшелонах власти в Киеве. Кандидатура Александра Сырского оказалась предпочтительнее Кирилла Буданова, такое мнение ТАСС выразил главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.

"Замена Залужного ожидаема, между президентом и уже экс-главкомом был очень острый политический конфликт - фактически Зеленский рассматривал его как прямого политического конкурента. Зеленский опасался военного заговора, силового смещения либо покушения, - сказал Коротченко. - То, что произошло, - это показатель раздрая в высших эшелонах власти Украины и свидетельства провала в тех планах, которые были связаны с контрнаступлением".

Коротченко также считает, что для Зеленского кандидатура Сырского была более предпочтительна, чем начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, "который является террористом и абсолютно отмороженным с точки зрения террористической войны".

По словам собеседника агентства, отставка Залужного является кадровой комбинацией Зеленского, которому был необходим "козел отпущения" за провал украинского контрнаступления. Эксперт не исключил, что Залужному еще предъявят претензии, а, возможно, и возбудят уголовное дело.