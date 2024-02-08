Грызлов: отставкой Залужного Киев имитирует активность в попытке привлечь деньги из США

По словам посла России в Белоруссии, "поступающие одновременно из Вашингтона и Киева новости вряд ли можно списать на случайность или совпадение"

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного является симуляцией бурной деятельности со стороны Киева, связанной с тем, что в Сенате США сейчас решается вопрос о предоставлении Киеву новой финансовой помощи. Об этом ТАСС рассказал посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

"Решение о кадровых перестановках в военной верхушке Украины было оглашено одновременно с обсуждением в США вопроса о предоставлении дополнительных средств киевскому режиму. Речь идет, в частности, о 60 миллиардах долларов на поддержку Украины", - пояснил он, отвечая на вопрос ТАСС о возможных причинах отставки Залужного.

По словам Грызлова, "поступающие одновременно из Вашингтона и Киева новости вряд ли можно списать на случайность или совпадение", так как "киевский режим находится в отчаянном положении". "Мы говорили об этом еще в конце ноября. Контрнаступление ВСУ, которое должно было оправдать целесообразность дальнейшего финансирования Украины, провалилось, едва успев начаться. Успехов на фронте - никаких: украинские войска если куда-то и двигаются, то только назад", - добавил посол.

Грызлов отметил, что "компенсировать отсутствие реальных достижений умелым пиаром [президент Украины] Владимир Зеленский больше не может, в том числе и потому, что его политическое будущее на посту президента под большим вопросом: законный срок его полномочий заканчивается, при этом проводить очередные выборы он отказывается под предлогом продлеваемого им же самим военного положения".

"Все, что ему сейчас остается, - это симулировать бурную деятельность, переставляя местами генералов. Вот реальный спектр его возможностей. Конечно, это понимают и западные спонсоры, и украинские элиты. Киевский режим никогда не был чем-то большим, чем фасад государства, находящегося под внешним управлением. Теперь и этот фасад начал рушиться", - подчеркнул посол.

Ранее Зеленский заявил об отставке Залужного и назначении вместо него командующего Сухопутными войсками Украины Александра Сырского. 8 февраля пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел первое процедурное голосование в Сенате американского Конгресса. Инициатива предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд - на помощь Израилю. Теперь в верхней палате законодательного органа начнется рассмотрение законопроекта.