8 февраля, 20:15
Военная операция на Украине

Мирошник: переложить ответственность за положение на фронте у Зеленского уже не получится

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима выразил убеждение, что на прошедшей в четверг встрече президент Украины "истошно убеждал Залужного не начинать свою политическую игру"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Переложить ответственность за неудачи на поле боя после отставки главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного у президента страны Владимира Зеленского уже не получится. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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Ранее Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Указ об отставке Залужного был опубликован на сайте украинского президента.

"Практически то, в чем никто не сомневался, произошло. Только произошло с моментом расшаркиваний длинных и попыток Зеленского заручиться чьей-то поддержкой или переложить ответственность за увольнение Залужного. Ему такую возможность не дали. Поэтому дальнейшие действия, уже точнее проигрыши на поле боя, будут лежать непосредственно на Зеленском и его креатуре Сырском. Переложить ее уже не получится", - сказал дипломат.

Он также выразил убеждение, что на прошедшей в четверг встрече Зеленский "истошно убеждал Залужного не начинать свою политическую игру". "И от того, есть у Залужного решимость сделать ставки и начать свой собственный проект, будет зависеть дальнейшее спокойствие, хотя бы относительное спокойствие Зеленского. Но, судя по всему, Зеленского ждет не самое приятное будущее", - заключил Мирошник.

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. Об отставке Залужного и назначении Сырского президент объявил в четверг вечером, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома ВСУ и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом президент указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки".

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Зеленский назвал его "наиболее опытным украинским командующим". 

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