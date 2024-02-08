Мирошник: переложить ответственность за положение на фронте у Зеленского уже не получится

Кроме того, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима выразил убеждение, что на прошедшей в четверг встрече президент Украины "истошно убеждал Залужного не начинать свою политическую игру"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Переложить ответственность за неудачи на поле боя после отставки главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного у президента страны Владимира Зеленского уже не получится. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Ранее Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Александра Сырского. Указ об отставке Залужного был опубликован на сайте украинского президента.

"Практически то, в чем никто не сомневался, произошло. Только произошло с моментом расшаркиваний длинных и попыток Зеленского заручиться чьей-то поддержкой или переложить ответственность за увольнение Залужного. Ему такую возможность не дали. Поэтому дальнейшие действия, уже точнее проигрыши на поле боя, будут лежать непосредственно на Зеленском и его креатуре Сырском. Переложить ее уже не получится", - сказал дипломат.

Он также выразил убеждение, что на прошедшей в четверг встрече Зеленский "истошно убеждал Залужного не начинать свою политическую игру". "И от того, есть у Залужного решимость сделать ставки и начать свой собственный проект, будет зависеть дальнейшее спокойствие, хотя бы относительное спокойствие Зеленского. Но, судя по всему, Зеленского ждет не самое приятное будущее", - заключил Мирошник.

Слухи об отставке Залужного появились еще 29 января, с тех пор тема не утихала в украинских и западных СМИ. Об отставке Залужного и назначении Сырского президент объявил в четверг вечером, однако указы долгое время не были опубликованы. Зеленский поблагодарил Залужного за работу на посту главкома ВСУ и предложил ему остаться "в команде", принял ли генерал это предложение не уточняется. При этом президент указал на стагнацию ВСУ на фронте. От Сырского он ждет в ближайшие дни план действий ВСУ на 2024 год и представление "команды перезагрузки".

Сырский родился в 1965 году во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Зеленский назвал его "наиболее опытным украинским командующим".