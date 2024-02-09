Сальдо: ВСУ пытаются компенсировать низкое качество БПЛА их массовым применением

По словам губернатора Херсонской области, у военных достаточно средств для отражения нападений с воздуха

ГЕНИЧЕСК, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Низкое качество своих дронов враг пытается компенсировать массовостью их применения. Военные имеют достаточно средств для отражения нападений с воздуха. Однако террористическая угроза для мирных жителей населенных пунктов вблизи ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС) все равно остается", - написал Сальдо в Telegram-канале.

В качестве примера губернатор привел сбитый в одном из сел FPV-дрон. "Изделия, сделанные на коленке, срабатывают через раз. И то, если не будут сбиты", - добавил Сальдо.