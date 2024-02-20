Путин заявил, что Россия выступает за объединение усилий в борьбе с изменением климата

Президент отметил, что если нельзя помешать этому процессу, то нужно хотя бы его замедлить

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вопросы экологии и изменения климата касаются России в первую очередь, поэтому страна выступает за объединение усилий человечества в борьбе с климатическими проблемами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Когда кто-то где-то говорит, что нужно уделять больше внимания вопросам экологии и изменения климата, нас это касается в первую очередь. Мы сторонники того, чтобы объединять усилия всех людей на планете, которые заинтересованы в анализе происходящих событий, в принятии необходимых мер, чтобы, если можно, помешать процессу. А если нельзя помешать, то хотя бы его замедлить", - сказал он.

Так глава государства отреагировал на предложение о внедрении постоянного мониторинга за зданиями, расположенными в вечной мерзлоте. "Надо быть готовыми к этим (климатическим - прим. ТАСС) изменениям. В данном случае эти волновые методы исследования в том числе <…> крайне важны", - отметил Путин.