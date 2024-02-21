Путин посетит Казань, где открываются Игры будущего

Президент России подчеркнул, что встретится на мероприятии с лидерами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня приедет в Казань, где открывается международный мультиспортивный турнир Игры будущего.

О планах посетить город глава государства сообщил накануне на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". "Я буквально завтра в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами. Это Кыргызстан, Узбекистан, будет там еще и президент Казахстана", - пояснил президент.

Как сообщалось ранее, президент Киргизии Садыр Жапаров и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в открытии Игр будущего. Пресс-служба Жапарова анонсировала его планы провести в Казани двусторонние встречи с Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Президент РФ в конце прошлого года пригласил лидеров СНГ на открытие инновационных Игр будущего в Казани. Путин тогда пояснил, что это будут соревнования в новом, современном формате, объединяющем "и более динамичные спортивные дисциплины, и киберспорт". Тогда же глава российского государства в целом подчеркнул, что спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью гуманитарного сотрудничества.

Об Играх будущего

Основной турнир Игр будущего пройдет с 21 февраля до 3 марта, предварительный стартовал 19 февраля. Соревнования будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Соревнования пройдут по 21 инновационной дисциплине (16 в основной программе, пять - в расширенной). Турнир стартовал 19 февраля соревнованиями по фиджитал-MOBA (Dota 2 + суперфинал). Также в программу Игр будущего вошли фиджитал-футбол (22 февраля - 3 марта), фиджитал-баскетбол (21-29 февраля), фиджитал-гонки (турнир пройдет в Сочи 2-3 марта), фиджитал-единоборства (22-23 февраля), фиджитал-скейтбординг (28 февраля - 3 марта), Warface + лазертаг (20-24 февраля), CS 2 + лазертаг (23-28 февраля), Standoff 2 + лазертаг (27 февраля-3 марта), фиджитал-MOBA (MLBB + суперфинал) (26 февраля - 3 марта), "Мир танков" + суперфинал (21-26 февраля), Speedrun + суперфинал (28 февраля - 2 марта), битва роботов (24-26 февраля), гонки дронов (27-29 февраля), спортивное программирование (28-29 февраля), танцевальный симулятор (25 февраля - 1 марта), VR ритм-симулятор (25 февраля - 1 марта), кибатлетика (22-23 февраля), фиджитал-BMX (28-29 февраля) и виртуальная велогонка (22 февраля).

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ранее сообщил, что участие в Играх будущего примут спортсмены из 107 стран, заявились на соревнования 277 команд. Всего на соревнованиях выступят более 2 тыс. участников.

Талисманом первых Игр будущего станет жар-птица Мира, созданная студентами из Татарстана и Санкт-Петербургского государственного университета. По задумке авторов, жар-птица Мира - это подобие нейросети с сознанием, она является проводником в мир фиджитал-спорта.

Подготовка к соревнованиям

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, спортивная инфраструктура города, а также предприятия общепита, культурные учреждения, гостиничный бизнес полностью готовы к приему гостей. Всего в столицу Татарстана прибудет порядка 6 тыс. участников, гостей и волонтеров. Для них подготовлены 2,6 тыс. номеров в 33 отелях и 1,2 тыс. комнат в Деревне Универсиады.

Метшин обращал внимание и на то, что участников Игр будущего ждет обширная культурная программа, подготовлено порядка 80 различных мероприятий.

Как в свою очередь сообщили в РЖД, железнодорожные вокзалы также подготовлены к работе в дни соревнований. На вокзале Казань-Восстание, а также на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах Москвы установили интерактивные площадки Just Dance. Кроме того, в дни Игр к 20 ежедневным рейсам электропоездов между Казанью и аэропортом назначили восемь дополнительных, а 3 марта, в день закрытия Игр, - девять дополнительных рейсов.