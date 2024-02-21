Пискарев: Прибалтика стала показательным плацдармом Запада для вмешательства в выборы РФ

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ назвал заявления глав МИД Эстонии, Латвии и Литвы о выборах дежурными

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Страны Балтии стали передовым и показательным плацдармом Запада для вмешательства в российские выборы, а также для взращивания российской радикальной оппозиции. Такое мнение высказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, комментируя заявления глав МИД Эстонии, Латвии и Литвы о выборах в России.

Ранее главы МИД трех стран Балтии заявили, что считают необходимым применить меры к лицам, которые отвечают за якобы неправомерные действия по организации выборов президента РФ в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках.

"Прибалтика стала передовым и, я бы сказал, показательным плацдармом Запада для вмешательства в наши выборы и для взращивания российской радикальной оппозиции. Именно в трех странах Прибалтики создан режим наибольшего благоприятствования для осевших там релокантов - предателей из России, с которыми активно работают западные спецслужбы", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он назвал заявления глав МИД трех стран "дежурными", отметив, что они "находятся под ручным управлением США и реально не свободны в своих решениях". "Да и справедливостью там, где заметная доля русскоязычного населения не имеет избирательных прав, совершенно не пахнет", - добавил Пискарев.

Он также подчеркнул, что именно в этих государствах "нашли пристанище 17 нежелательных организаций, которые активно вмешиваются в выборы" в России и в целом работают на уничтожение страны. "Понятно, что ничего у них не выйдет. Чем сильнее на нас будут давить, тем жестче будет наша ответная реакция. Для подобной антироссийской деятельности у нас есть эффективное законодательное противоядие. Работа по защите суверенитета продолжается: готовим сейчас очередной шаг - первое чтение законопроекта о расширении круга организаций, которые могут быть признаны нежелательными", - отметил Пискарев.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем возможность признавать нежелательными в РФ иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные госорганы. Инициатива была внесена в Думу группой депутатов ранее в феврале. Новые нормы предлагают разрешить признавать нежелательной в РФ деятельность не только иностранных неправительственных организаций, как это происходит сейчас, но и любых иностранных организаций, в том числе тех, учредителями которых выступают госорганы.