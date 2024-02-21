Захарова заявила, что вето США в ООН по резолюции по Газе показывает их отношение к людям

Ситуация только усугубляется, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. США продемонстрировали свое отношение к людям, применив вето в Совете Безопасности ООН в ходе голосования по проекту резолюции о прекращении огня в секторе Газа, ситуация только усугубляется.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"США <…> блокируют призыв к прекращению огня. Вот их отношение к людям, не к людям одной национальности, вообще к людям, - отметила дипломат. - Потому что ситуация только усугубляется, у нее нет решения, на которое толкают США страны, народы и регион. Нет. И все об этом говорят".

Официальный представитель дипведомства также обратила внимание на введение Белым домом санкций против израильских поселенцев. "Вдумайтесь только. Что, эти поселенцы взялись ниоткуда? <...> Это же часть государственного устройства, которое в первую очередь поддерживалось США. США были гарантами благополучия людей, которые осваивали эти земли", - указала Захарова.

Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали представленный Алжиром проект резолюции, в котором содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась. Таким образом, Соединенные Штаты единственными выступили против документа.