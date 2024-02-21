Постпред РФ при ООН выразил надежду на прекращение Израилем огня в Газе

Ситуация для Израиля только ухудшается, отметил Дмитрий Полянский

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Израиль в ближайшее время примет решение о немедленном прекращении огня в секторе Газа и сложится механизм международного сопровождения палестино-израильских переговоров. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью RTVI.

"Ситуация только ухудшается для Израиля. Поэтому я надеюсь, что все-таки в ближайшее время израильское руководство примет решение о немедленном прекращении огня. И тогда действительно в полной мере может быть задействована дипломатия, возможно, и ООНовская дипломатия тоже", - подчеркнул Полянский.

По словам дипломата, сейчас всем понятно, что впоследствии будет налажен некий "механизм международного сопровождения палестино-израильских переговоров и поиска решений по реализации резолюций Совета Безопасности ООН о создании двух государств". "[Но] в какой форме, пока сказать сложно, - продолжил он. - На этой стадии Израиль должен прежде всего согласиться с немедленным прекращением огня. Дальше будет уже видно, какие параметры международного содействия этому урегулированию могут быть оговорены".