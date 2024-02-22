Медведев заявил, что ненавидит врагов России

По словам политика, "сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о своей ненависти ко всем тем, кого он считает врагами России. Такое признание он сделал в интервью российским СМИ, в том числе ТАСС.

"Здесь все просто: ненавижу я тех, кого считаю врагами нашей страны. И сегодня эта категория не виртуальная, не оценочная, а объективная, к сожалению", - сказал политик, комментируя другое свое признание в ненависти, которое он сделал в Telegram-канале, объясняя, почему стал так часто прибегать к достаточно жесткой риторике и лексике. Тогда Медведев не обозначил конкретного адресата.