Рогов заявил о переброске ВСУ до танкового батальона в район Работина

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", российская артиллерия и авиация активно наносят удары по украинским подразделениям на ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Украинские войска перебросили до танкового батальона к населенному пункту Малая Токмачка в Запорожской области для его дальнейшего задействования в районе Работина. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Подтверждается информация по поводу техники - в районе Малой Токмачки зафиксировано большое количество вражеских танков, до танкового батальона", - сказал Рогов.

По его словам, российская артиллерия и авиация активно наносят удары по украинским подразделениям на ореховском направлении. 21 февраля он сообщил ТАСС, что ВСУ перебрасывают боевую технику и личный состав, сняв их с других направлений, в район Работина и Вербового, где продолжаются бои.

Рогов добавил, что у российских сил "есть успехи на времевском направлении в районе Приютного". "В результате ожесточенных боев есть реально освобожденные территории, наши идут вперед. Российские подразделения улучшили позиции на этом участке", - сказал он.

В четверг Минобороны РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ в районе Работина, в результате потери противника составили до 50 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 7 автомобилей.