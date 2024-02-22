Лавров: организации Азии и Латинской Америки надо присоединить к G20 по примеру Афросоюза

Африканский союз стал постоянным членом Группы двадцати на саммите G20 в Нью-Дели, который проходил 9-10 сентября 2023 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Россия считает, что общерегиональные организации стран Азии и Латинской Америки необходимо присоединить к Группе двадцати по примеру Африканского союза. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"Африканский союз присоединился к "двадцатке", и мы считаем, что было бы справедливо, если бы и соответствующие общерегиональные организации Азии и Латинской Америки также последовали этому примеру, представляя здесь свои континенты, свои регионы Глобального Юга и Глобального Востока", - сказал он.

Африканский союз стал постоянным членом Группы двадцати на саммите G20 в Нью-Дели, который проходил 9-10 сентября 2023 года. Инициатором включения Афросоюза в "двадцатку" выступил индийский премьер Нарендра Моди. От его имени перед саммитом было разослано соответствующее послание всем лидерам G20, которое получило позитивный отклик и в результате стало одним из пунктов итоговой декларации.