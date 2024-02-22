Лавров заявил, что у него не было контактов с главами МИД стран Запада на полях G20

Глава МИД РФ отметил, что он и не искал этих контактов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров не контактировал с коллегами из западных стран на полях министерской встречи Группы двадцати (G20), заявил он журналистам на пресс-конфереции по итогам мероприятия.

"Нет, я не искал этих контактов. Они, видимо, следовали своей договоренности всячески избегать общения с нашей делегацией", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что представители западных делегаций избегают контактов с российской стороной, потому что, с их точки зрения, "ни к чему хорошему это не привело и не приведет". "Пускай варятся в своем соку, - добавил глава МИД РФ. - Собственно, давно они уже этим занимаются".