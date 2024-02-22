Лавров заявил, что Россия "ответит делом" на готовящиеся санкции США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Россия ответит на новые США санкции в отношении Москвы, укрепляя свою экономику и повышая уровень жизни граждан. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"Вы знаете, мы ответим делом, которое касается развития нашей собственной экономики, развития и укрепления связей с партнерами, которые в отличие от западного меньшинства, продолжающего мыслить колониальными и неоколониальными категориями, являются договороспособными и выстраивают свои экономические связи в интересах собственного народа, повышением уровня жизни граждан, обеспечением процветания", - сказал министр.