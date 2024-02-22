Лавров заявил, что Бразилия в G20 нашла "правильный угол атаки" на политику Запада

Так глава МИД РФ прокомментировал тот факт, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, принимая председательство в "двадцатке", заявил, что группа предназначена для обсуждения экономических вопросов, а не геополитических

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Бразилия в контексте председательства в "Большой двадцатке" нашла "правильный угол атаки" на негативное и несправедливое влияние Запада на мировую экономику. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"Я считаю, что наши бразильские друзья нашли очень правильный угол атаки на эту тему, рассматривая вопросы геополитики с точки зрения их прямого воздействия на сферы экономики, финансов, международных торговых отношений, которые являются кругом ведения, мандатом Группы двадцати", - отметил он.

Так министр прокомментировал тот факт, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, принимая председательство в "Большой двадцатке", заявил, что группа предназначена для обсуждения экономических вопросов, а не геополитических.

По мнению Лаврова, с каждым днем все страны больше и больше понимают, что геополитические игры, авантюры Запада прямо влияют на мировую экономику, причем очень и очень негативно: они искажают "объективные процессы снятия барьеров, которые вызревают в различных регионах". "В противовес этим объективным требованиям Соединенные Штаты и их сателлиты в лице коллективного Запада выстраивают барьеры, создают сложности для естественных логистических, финансовых цепочек, удорожают производство, удорожают услуги и товары, которые получают развивающиеся страны для своего развития", - пояснил министр.

Лавров отметил, что выполнять мандат Группы двадцати становится сложнее из-за того, что экономические показатели, экономические тенденции искусственно искажаются Западом. "Это, наверное, был очень полезный пункт повестки дня, он правильно был сформулирован. Я думаю, дискуссия на эту тему на саммите, конечно, продолжится", - добавил министр.