22 февраля, 16:01

Лавров заявил, что Бразилия в G20 нашла "правильный угол атаки" на политику Запада

Так глава МИД РФ прокомментировал тот факт, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, принимая председательство в "двадцатке", заявил, что группа предназначена для обсуждения экономических вопросов, а не геополитических

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Бразилия в контексте председательства в "Большой двадцатке" нашла "правильный угол атаки" на негативное и несправедливое влияние Запада на мировую экономику. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

Читайте также
Провал "украинизации" G20 и капризы Запада. Заявления Лаврова в Бразилии

"Я считаю, что наши бразильские друзья нашли очень правильный угол атаки на эту тему, рассматривая вопросы геополитики с точки зрения их прямого воздействия на сферы экономики, финансов, международных торговых отношений, которые являются кругом ведения, мандатом Группы двадцати", - отметил он.

Так министр прокомментировал тот факт, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, принимая председательство в "Большой двадцатке", заявил, что группа предназначена для обсуждения экономических вопросов, а не геополитических.

По мнению Лаврова, с каждым днем все страны больше и больше понимают, что геополитические игры, авантюры Запада прямо влияют на мировую экономику, причем очень и очень негативно: они искажают "объективные процессы снятия барьеров, которые вызревают в различных регионах". "В противовес этим объективным требованиям Соединенные Штаты и их сателлиты в лице коллективного Запада выстраивают барьеры, создают сложности для естественных логистических, финансовых цепочек, удорожают производство, удорожают услуги и товары, которые получают развивающиеся страны для своего развития", - пояснил министр.

Лавров отметил, что выполнять мандат Группы двадцати становится сложнее из-за того, что экономические показатели, экономические тенденции искусственно искажаются Западом. "Это, наверное, был очень полезный пункт повестки дня, он правильно был сформулирован. Я думаю, дискуссия на эту тему на саммите, конечно, продолжится", - добавил министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБразилияРоссияЛула да Силва, Луис Инасиу