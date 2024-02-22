Лавров: РФ не ответит на предложения Запада, предполагающие попадание под его зависимость

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Россия не станет отвечать на предложения Запада, если они будут подразумевать попадание под его зависимость. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20.

"Если и когда они образумятся и вернутся к возможности нормально анализировать происходящее, анализировать и свои способности, и тенденции в мире, и если они отметят каким-то образом, что надо бы с Россией поговорить, то, пожалуйста, но мы сначала послушаем, с чем они к нам придут, - сказал министр. - Если они придут с предложениями, которые снова будут предполагать хоть какую-то зависимость от их капризов, от их перемены политики, которые там очень часто происходят, то нам такие контакты не нужны".