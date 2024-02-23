Постпредство РФ: ЕС теряет ощущение реальности в антироссийской горячке

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Евросоюз в антироссийской горячке "теряет ощущение реальности", полагая, что у него есть "индульгенция на вмешательство в торгово-экономические отношения иностранных государств". Об этом заявили российским журналистам в постпредстве России при ЕС, комментируя 13-й пакет санкций Евросоюза против России, в который вошли рестрикции против семи иностранных государств, включая Китай, Индию, и Турцию.

"Евросоюз продолжает пребывать в "антироссийской горячке", терять ощущение реальности, вести себя так, будто у него имеется некая индульгенция на вмешательство в торгово-экономические связи третьих стран. С принятием тринадцатого пакета рестрикций в отношении России стало очевидным, что санкционный инструментарий окончательно превратился для Брюсселя в универсальный способ выстраивания коммуникации с внешним миром", - заявили в постпредстве.