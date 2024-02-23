В Совете Федерации подтвердили, что Матвиенко подарила Путину перчатки

Председатель СФ лично выбрала три пары

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. В пресс-службе Совета Федерации подтвердили, что председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подарила президенту РФ Владимиру Путину к Дню защитника Отечества перчатки, как и обещала. Об этом ранее в своем Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Валентина Матвиенко выступила в конце января с идеей организовать в преддверии Дня защитника Отечества отправку очередной партии вещей в зону СВО от женщин России. <...> И предполагалось с самого начала, что именно из этих вещей и будут выбраны перчатки для президента. Такие же, как поступили тем, кто находится в зоне выполнения боевых задач. Председатель Совета Федерации лично выбрала три пары разных перчаток", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении также отмечается, что такие акции регулярно организовываются женщинами-сенаторами. "Эта сложившаяся практика, в которую вовлечена целая группа женщин, производящих лично или на своих предприятиях вещи для нужд специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Зарубин опубликовал фотографию трех пар перчаток для президента: серых, черных и зеленых с защитной вставкой. "Партии таких же перчаток, а еще носков и других теплых вещей от женщин Совета Федерации регулярно отправляются в зону СВО, - говорится в сообщении. - Две шерстяные пары для Владимира Путина связаны вручную, а тактические зеленые пошиты на фабрике, которой тоже руководит женщина".

После торжественной церемонии начала строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе 26 января, в которой Матвиенко принимала участие вместе с главой государства, спикер СФ что-то сказала Путину. В ответ он кивнул и улыбнулся. Позднее Зарубин уточнил у Матвиенко, о чем она поговорила с президентом. Глава Совета Федерации пояснила, что пообещала подарить ему перчатки, так как без них "очень холодно на улице".