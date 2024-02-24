Союзные парламентарии готовы оказать помощь на выборах в Белоруссии

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов

МИНСК, 24 февраля. /ТАСС/. Наблюдатели на выборах в Белоруссии от Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России готовы при необходимости оказать помощь в проведении кампании. Об этом заявил координатор делегации наблюдателей от ПС Виктор Селиверстов.

"Мы достаточно опытные наблюдатели. Мы практически по всем странам СНГ проехали. <...> Свою задачу мы понимаем совершенно точно, то есть мы больше вам в помощь, чтобы не создавать какую-то турбулентность, это боже упаси, как говорится. Мы приехали в братскую республику и здесь еще искать тараканов каких-то мы не намерены", - сказал он на встрече с председателем Центральной избирательной комиссия Белоруссии Игорем Карпенко.

По словам Селиверстова, члены делегации готовы при необходимости оказать помощь в проведении выборов. "Если понадобится наша помощь где-то в чем-то, ну мало ли, все может быть, мы всегда к вашим услугам, поэтому рассчитывайте на нас как на самых близких партнеров. Мы всегда с вами и за вас. И желаем вам, чтобы все прошло достойно", - сказал парламентарий.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля, на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 265 кандидатов, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 человека. С 20 до 24 февраля в стране проходит досрочное голосование.