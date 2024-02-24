Глава Минвостокразвития заявил, что санкции делают Россию только сильнее

Алексей Чекунков подчеркнул, что на Дальнем Востоке и в Арктике работают сильнейшие компании, которым санкции точно не страшны

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что санкции, введенные США против российских организаций, компаний и граждан, делают страну только сильнее. Об этом сообщается в Telegram-канале Минвостокразвития.

"Нас 10 лет стараются сделать слабее санкциями. Но мы становимся сильнее. На Дальнем Востоке и в Арктике работают сильнейшие компании, которым санкции точно не страшны. Мы развиваем дружбу с Китайской Народной Республикой - сегодня открыли Международные российско-китайские зимние игры на берегу Амура. Но еще важнее - осваиваем сами замещение санкционных технологий, товаров, которые до этого было проще купить. Санкции вызывают здоровую иммунную реакцию, которая делает нас сильнее", - приводятся в сообщении слова Чекункова.

23 февраля стало известно, что США ввели санкции против Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Она работает под эгидой профильного министерства, занимается развитием экономики и инфраструктуры региона путем сочетания мер государственной поддержки и стимулирования и привлечения инвестиций.

Ранее в своем Telegram-канале министр поздравил КРДВ с внесением в американский санкционный список.