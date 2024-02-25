Наблюдатель от СНГ заявил, что выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев добавил, что грубых нарушений не зафиксировано

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Парламентские и местные выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, грубых нарушений не зафиксировано, рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, который выступает в качестве наблюдателя от СНГ.

"Выборы в Белоруссии проходят в штатном режиме, в полном соответствии со всеми нормами и законами. Избирателям обеспечены все условия для того, чтобы свободно выразить свою волю, проголосовать за тех кандидатов, кого сами сочтут достойными победы", - отметил российский депутат.

Он добавил, что никаких грубых нарушений в ходе выборов зафиксировано не было. По его словам, о спокойном ходе голосования сообщают и другие коллеги по миссии. "Видна огромная заинтересованность в честной оценке выборов, которые западные "эксперты" и СМИ пытаются представить в черном свете оголтелой пропаганды тотальной ненависти и лжи", - добавил Кошелев.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования на пять лет будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На места в парламенте претендуют 263 кандидата, за мандаты в местных советах планируют побороться 18 802 претендента. В стране организовано 5 411 избирательных участков, которые будут открыты до 20:00 (совпадает с московским). В списки для голосования включены более 6,9 млн человек. Явка в ходе завершившегося 24 февраля пятидневного досрочного голосования составила 41,71%.