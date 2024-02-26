Эксперт назвал враньем слова Зеленского о потерях ВСУ с начала спецоперации

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что погибло около 320 тыс. украинских военных

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о числе убитых военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) можно назвать враньем. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

На пресс-конференции в Киеве Зеленский сообщил, что ВСУ с февраля 2022 года потеряли убитыми 31 тыс. военнослужащих. При этом он добавил, что не может назвать потери ранеными и пропавшими без вести.

"Наш министр обороны (глава Минобороны РФ Сергей Шойгу - прим. ТАСС) назвал где-то 320 тыс. потери, и это только убитыми <…>. Врет как сивый мерин, как говорится, - вот что можно сказать про слова Зеленского. Тем более наш министр сказал еще, что только в ходе контрнаступления за полгода они (ВСУ - прим. ТАСС) потеряли почти 160 тыс. убитыми и ранеными и более 3 тыс. военной техники. Так что все то, что говорит Зеленский, это брехня, конечно", - сказал Литовкин.

Власти Украины стараются не сообщать данные о потерях ВСУ. При этом в западных СМИ высказываются версии, что они могут доходить до сотен тысяч. В частности, бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор говорил в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate, что потери украинской армии составляют по меньшей мере от 300 тыс. до 350 тыс. убитыми.

Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны в декабре 2023 года заявил, что потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. При этом украинцы потеряли 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета. С начала контрнаступления, по словам министра обороны РФ, украинская армия потеряла 159 тыс. военных убитыми и ранеными, 121 самолет, 766 танков, включая 37 Leopard, и 2 348 бронемашин.