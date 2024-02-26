Глава миссии наблюдателей от СНГ назвал заявления США о выборах в Белоруссии полной чушью

Сергей Лебедев отметил, что наблюдатели от СНГ посетили в общей сложности 1 819 избирательных участков и "нигде не увидели атмосферу страха"

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Заявления США о том, что парламентские выборы в Белоруссии были фиктивными и якобы прошли в атмосфере страха, абсолютно беспочвенны. Об этом заявил глава миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ), генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Я прочитал комментарий Госдепа США <...>. Это полная чушь", - сказал он на пресс-конференции по итогам выборов.

Лебедев отметил, что наблюдатели от СНГ посетили в общей сложности 1 819 избирательных участков и "нигде не увидели атмосферу страха".