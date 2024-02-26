Песков заявил, что мир в большинстве своем готов с уважением слушать точку зрения России

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия "открыта всему миру"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мир в большинстве своем готов с уважением слушать точку зрения России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вручая просветительскую премию "Знание" в номинации "международный просветитель".

"Мы хотим получать знания все. И в своем желании получать знания мы в нашей стране открыты всему миру. И мы рады, что большинство стран мира также открыто к тому, чтобы делиться знаниями с нами, открыто к тому, чтобы нести нам свои идеи, свое мировоззрение и слушать с таким же уважением нашу точку зрения, и рассказывать о нашей точке зрения, и о нашей стране, и о нас в своих странах", - сказал представитель Кремля.

По его словам, именно так должна выглядеть гармония. "Да, есть страны мирового меньшинства. Там сейчас есть дефицит желания делиться знаниями с нами", - констатировал он. Однако, по его словам, это "не значит, что в этих странах нет людей, которые, несмотря на общие шаблоны мышления, все равно сохраняют свой талант, свое желание делиться с другими народами, свою готовность любить другие страны, свою готовность принимать любовь других стран". "Такие люди есть, и мы гордимся ими. И мы приветствуем этих людей у нас. И мы всегда им признательны за то, что они помогают нам рассказывать о нас другим странам мира", - заключил Песков.