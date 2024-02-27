В СФ заявили, что санкции на поставки деталей для БПЛА не обернутся ничем критическим

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что все этапы производства беспилотников выполняются с использованием российских технологий

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Введение ограничений на экспортные поставки в РФ деталей для беспилотников и электротрансформаторов ничем критическим для России не обернется, поскольку все этапы производства БПЛА выполняются с использованием отечественных технологий. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Евросоюз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел экспортные ограничения на поставки в РФ деталей для беспилотников и электротрансформаторов. Такое решение ничем критическим для России не обернется. Прежде всего потому что весь цикл разработки и производства БПЛА осуществляется у нас полностью из российских комплектующих и с использованием только отечественных технологий", - сказал собеседник агентства.

Сенатор пояснил, что также это касается и электротрансформаторов, отметив, что сейчас в этих сферах в России на высоком уровне реализованы программы импортозамещения. "Российские заводы выпускают отличные дроны военного назначения (ударные, наблюдательные, разведчики, дроны сопровождения, транспортные, РЭБ, многофункциональные). Электротрансформаторы тоже производятся из российских материалов и деталей", - добавил он.

Бондарев подчеркнул, что у стран Запада "неактуальная информация о якобы несамостоятельности РФ в этих вопросах". "Просто странам ЕС надо демонстрировать США, что они вроде как борются с Россией, пытаются экономически и технологически нас уничтожить. Вот они и демонстрируют", - резюмировал политик.

23 февраля Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого расширил список запрещенных товаров, "которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности за счет добавления компонентов для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов". Также к поставкам запрещены некоторые химические элементы, электронные платы, оборудование для производства полупроводников. Введены дополнительные ограничения и на экспорт электрических трансформаторов.

Пакет санкций против РФ был приурочен ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.