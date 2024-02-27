Посольство РФ в ФРГ получило согласие на проведение выборов президента

Голосование пройдет 17 марта с 08:00 до 20:00 по местному времени в помещениях посольства в Берлине и генерального консульства Бонне

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ получило согласие Германии на проведение в Берлине и Бонне голосования на выборах президента России. Об этом сообщило дипломатическое представительство.

17 марта 2024 года голосование по выборам президента РФ пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени в помещениях посольства в Берлине и генерального консульства Бонне. "Согласие германской стороны на проведение голосования получено", - говорится в сообщении.

"В целях обеспечения безопасности избирателей и членов участковых избирательных комиссий в день голосования будут приняты усиленные меры охраны и контроля", - указали в посольстве. "Пронос на избирательные участки рюкзаков, сумок, а также электронных устройств, включая мобильные телефоны, будет запрещен, - отмечается в сообщении. - На избирательных участках будет осуществляться видеонаблюдение". На входе в загранучреждения будут установлены камеры хранения.