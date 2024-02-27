Песков заявил, что Кремль сообщит о возможном приезде Путина на прощание с Лебедевым

Председатель Верховного суда умер 23 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кремль сообщит своевременно, посетит ли президент РФ Владимир Путин церемонию прощания с умершим 23 февраля председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы сообщим все своевременно", - ответил он на соответствующий вопрос.

Лебедев умер на 81-м году жизни. В медицинских службах уточняли, что причиной смерти стала болезнь. Он работал в судебной системе с 1970 года, в 1986 году он возглавил Московский городской суд, а в 1989-м - Верховный суд России.