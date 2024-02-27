Захарова заявила, что Россия решительно отвергает русофобское коммюнике G7

Ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и человеческих контактов с Россией лежит на нынешних западных лидерах, отметила официальный представитель дипведомства

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия решительно отвергает все необоснованные требования из коммюнике Группы семи (G7), пронизанного русофобией и наполненного клеветой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлением "семерки".

"Так называемая Группа семи, объединяющая враждебные Российской Федерации государства, выступила с очередным коммюнике, намеренно приурочив его ко второй годовщине начала специальной военной операции России, - отмечается в тексте. - Положения этого документа пронизаны русофобией и наполнены клеветой. В целом заявление стало очередным характерным примером западной политики нападок на нашу страну и подтвердило необратимую реальность вырождения "семерки" в еще один инструмент гегемонистских устремлений нынешней Администрации США".

"Решительно отвергаем все содержащиеся в тексте ничем не обоснованные и незаконные требования к России", - подчеркнула дипломат. В то же время Захарова отметила, что Москва не удивлена угрозами "семерки" ввести новые антироссийские санкции, поскольку "экономическая война Запада продолжается как минимум с 2014 года". Однако на этот раз западные страны грозят навредить не только РФ, но и ее партнерам за нормальное и законное внешнеэкономическое взаимодействие, добавила официальный представитель МИД.

По ее словам, в настоящее время "у "семерки" чешутся руки конфисковать арестованную собственность" России и передать средства киевскому режиму. "Это станет опасным прецедентом, важным сигналом для всех, кто еще ведет какие-либо дела с Западом, - указала дипломат. - Вся ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и человеческих контактов с Россией лежит на нынешних западных лидерах. На любые недружественные шаги нами будет дан адекватный ответ, исходя из принципа взаимности".

При этом Москва расценивает требование стран G7 "полностью прояснить обстоятельства" смерти Алексея Навального "как грубую попытку вмешательства во внутрироссийские дела", подчеркнула официальный представитель МИД. Она предложила странам "семерки" дать ответы на запросы Москвы относительно результатов анализов, взятых у Навального в ФРГ, а также запросов по "делу Скрипалей и диверсии на "Северных потоках". "Пока нет убедительных ответов на эти вопросы, страны "семерки" не вправе рассчитывать на взаимность со стороны России", - резюмировала дипломат.

Захарова обратила внимание, что Группа семи превращена в некий штаб борьбы западной коалиции с РФ. "При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии", - добавила она. Дипломат подчеркнула, что время таких объединений, как G7, "безвозвратно ушло". "Входящим в нее странам необходимо признать ошибки, дезавуировать основанные на ненависти русофобские высказывания, отказаться от антироссийской политики и принять объективную реальность формирующегося многополярного мира без гегемонии и неоколониального диктата", - заключила Захарова.

О заявлении "семерки"

24 февраля лидеры G7 провели онлайн-саммит, посвященный Украине и приуроченный ко второй годовщине начала специальной военной операции РФ. По его итогам было опубликовано совместное заявление, в котором страны Группы семи заявили о намерении наращивать поддержку Украины в области безопасности, а также увеличить производство и возможности снабжения Киева. Кроме этого, "семерка" объявила о стремлении ужесточить ценовой потолок на российскую нефть и ограничить доходы РФ от продажи других энергоресурсов. В коммюнике указывается, что российские активы на Западе останутся замороженными до тех пор, пока "Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине".