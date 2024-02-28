Небензя указал на отсутствие США среди запросивших заседание СБ по угрозе голода в Газе

Постпред РФ при ООН также обратил внимание, что на встрече не было представителей многих западных государств

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Отсутствие США среди запросивших заседание Совета Безопасности ООН по угрозе голода в секторе Газа доказывает, что ранее Вашингтон лишь пытался раскрутить абсурдные мифы о вине России в мировых продовольственных проблемах. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Не могу не привлечь внимание к отсутствию в списке членов Совета Безопасности, запросивших данное заседание, других западных делегаций, в частности Соединенных Штатов и их ближайших сателлитов, ведь при своем председательстве в августе прошлого года они посвятили теме продовольственной безопасности целое ключевое мероприятие. Однако все, что тогда на самом деле интересовало Вашингтон, - это попытаться уколоть Россию, раскручивая абсурдные мифы о том, что она якобы виновата в проблемах с поставками продовольствия, с которыми сталкивается международное сообщество. Наши западные коллеги тогда даже изобрели и старательно из раза в раз повторяли термин "использование голода как оружия". Предлагаю всем, кто следил за сегодняшним заседанием, отметить, что сегодня ни Соединенные Штаты, ни Великобритания ни разу не использовали этот термин в отношении действий Израиля в Газе. Комментарии, как говорится, излишни", - сказал дипломат на заседании Совбеза.

Он обратил внимание и на отсутствие на встрече представителей многих западных государств. "Где все те европейские министры, которые на прошлой неделе осаждали зал Совета Безопасности, пробиваясь на "ритуальное" заседание по украинскому кризису? Неужели голод в Газе - куда менее важная тема для Евросоюза, который мнит себя главным мировым гуманистом и поборником прав человека? Или газавитяне, как и сирийцы, афганцы, йеменцы, - это люди второго сорта, жизнь которых не заботит обитателей "прекрасного европейского сада?" - задался вопросом Небензя.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.