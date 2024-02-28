В Амурской области первыми досрочно проголосовали более 300 золотодобытчиков

В Амуризбиркоме уточнили, что следующими по графику идут оленеводы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Первые 319 человек, работающие на прииске "Соловьевский" в Тындинском округе Амурской области, досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Комиссия добиралась до труднодоступного места на севере региона шесть часов, проехав более 500 км. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя участковой комиссии Анна Райс.

"Мы выехали из села Соловьевск 27 февраля в 05:00 по местному времени (23:00 мск), проехали более 500 км. Дорога до участка "Арчикой" заняла порядка шести часов. Здесь проголосовали 319 избирателей", - сказала Райс.

Она добавила, что режим работы на карьерных участках прииска круглогодичный и круглосуточный. Работники голосовали во время обеденного перерыва или в период пересменки. Избирательной комиссии предстоит объехать до 11 марта еще порядка десяти карьеров, на которых всего работает около 1,5 тыс. человек.

В Амуризбиркоме уточнили ТАСС, что следующими после золотодобытчиков по графику идут оленеводы, которые находятся прямо в тайге. До них избирательной комиссии придется добираться на вертолете и гусеничном транспортере.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных территориях продлится до 14 марта. Проголосовать заранее смогут около 5 тыс. амурчан в Тындинском, Зейском, Сковородинском, Шимановском округах и в Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском районах. Это жители маленьких отдаленных сел, оленеводы, метеорологи, пограничники, военные строители, дорожники, мостовики и другие. Члены комиссий добираются до избирателей на вертолете, ЗИЛе, УАЗе, гусеничном тягаче, легковом автомобиле повышенной проходимости.

Всего в Амурской области насчитывается свыше 8 тыс. человек, которые смогут проголосовать на временных участках. Больше всего избирателей будут ждать комиссии на руднике "Пионер" в Зейском округе - там смогут проголосовать 1,3 тыс. сотрудников, на Амурском газохимическом заводе в Свободненском районе - более 1,1 тыс. человек.