Бастрыкин заявил, что норма о конфискации имущества поможет в сокращении фейков о ВС РФ

Глава СК напомнил, что в соответствии с законом осужденные по статьям о распространении фейков также будут лишаться специальных, воинских или почетных званий и госнаград

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Закон о конфискации имущества за распространение фейков о Вооруженных силах России и публичные призывы к деятельности против безопасности государства будет способствовать уменьшению количества подобных правонарушений. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

25 февраля вступил в силу федеральный закон, согласно которому в перечень преступлений, за совершение которых допускается конфискация имущества, включены преступления, предусмотренные статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), если они совершены из корыстных побуждений. "Такие нововведения будут способствовать профилактике данных преступлений, сократят манипуляцию лживыми новостями", - сказал он.

Бастрыкин напомнил, что в соответствии с законом осужденные по статьям о распространении фейков также будут лишаться специальных, воинских или почетных званий и госнаград. Такая же санкция предусматривается за дискредитацию российской армии, призывы к экстремизму и нарушению территориальной целостности России, а также за другие преступления, направленные против безопасности государства.