Слуцкий назвал "криком отчаяния" обращение депутатов Приднестровья за помощью к РФ

Госдума и Совет Федерации проведут его всестороннее обсуждение, заявил глава думского комитета по международным делам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Решение съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии является "криком отчаяния". После получения обращения Госдума и Совет Федерации проведут его всестороннее обсуждение, заявил журналистам глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Решение съезда народных депутатов Приднестровья обратиться за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии - крик отчаяния. Гражданка Румынии Майя Санду после избрания президентом Молдовы фактически свернула переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Анклаву объявлена блокада со стороны официального Кишинева. Санду идет курсом западных кураторов, не оставляющих попытки создать второй антироссийский плацдарм по образу и подобию Украины", - сказал он.

Слуцкий отметил, что не случайно еще накануне съезда в Тирасполе представители молдавских властей и НАТО выступали с различного рода спекуляциями о том, что якобы "Россия намерена аннексировать Приднестровье". "Эти откровенные провокации говорят о серьезном накале вокруг приднестровского вопроса и желании использовать его в прокси-войне против нашей страны. Приднестровская проблема - не просто оборот речи. За ней реальные люди, которые должны выживать сегодня на грани гуманитарной катастрофы. 220 тысяч приднестровцев - граждане России. Мы не оставим их в беде. По факту получения обращения ПМР, уверен, Госдумой и Советом Федерации будет проведено его всестороннее обсуждение", - заключил глава комитета.

Решение властей непризнанного Приднестровья об обращении за помощью к России было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского. В документе также содержится обращение к международному сообществу с просьбой содействовать возобновлению полноценного диалога с Кишиневом.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.