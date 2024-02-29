ТАСС проведет текстовый онлайн послания Путина парламенту

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. ТАСС сегодня проведет текстовую онлайн-трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Трансляция будет доступна на сайте агентства.
Новости, фото и видео с выступления главы государства будут выходить также на лентах, в соцсетях и на других платформах ТАСС.
Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени.
Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.