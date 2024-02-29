ТАСС проведет текстовый онлайн послания Путина парламенту

Новости, фото и видео с выступления президента России будут выходить также на лентах, в соцсетях и на других платформах агентства

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. ТАСС сегодня проведет текстовую онлайн-трансляцию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Трансляция будет доступна на сайте агентства.

Новости, фото и видео с выступления главы государства будут выходить также на лентах, в соцсетях и на других платформах ТАСС.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 по московскому времени.

Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики.