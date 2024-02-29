На Чукотке на острове Ратманова военнослужащие проголосовали на выборах президента РФ

Избирательный участок организовали в вертолете

ТАСС, 29 февраля. Пограничники, выполняющие служебные задачи на самом восточном острове России, досрочно проголосовали на выборах президента РФ. Избирательный участок был организован в вертолете, сообщила ТАСС председатель территориальной избирательной комиссий Чукотского муниципального района Марина Коньшина.

"Участковая избирательная комиссия избирательного участка №54 провела досрочное голосование среди военнослужащих острова Ратманова. Добрались сюда мы вертолетом пограничной службы. Остров нас встретил ярким морозным днем, очень хорошей погодой. Военнослужащие голосовали прямо в вертолете, члены участковых избирательных комиссий (УИК) приготовили все необходимое для проведения досрочного голосования, в том числе избирательную документацию, ознакомительную документацию о кандидатах. Военнослужащие по очереди поднимались в вертолет, делали свой выбор и опускали бюллетень в прозрачный опечатанный переносной ящик", - рассказала Коньшина.

Члены УИК № 7 повели процедуру досрочного голосования и на Западно-Озерном газовом месторождении. Вахтовики в полном составе, всего более 20 человек, отдали свой голос за понравившегося кандидата. Как рассказал ТАСС генеральный директор "Сибнефть-Чукотка" Виталий Плотников, производство расположено далеко от населенных пунктов, поэтому у предприятия нет возможности вывезти вахтовиков для участия в выборах в основные дни проведения голосования.

Член участковой избирательной комиссии №7 Галина Лацкевич пояснила ТАСС, что урна с бюллетенями, в которых рабочие месторождения сделали свой выбор, будет помещена в сейф. Затем урну опломбируют и в основные дни проведения голосования поставят между ящиками для голосования, до начала подсчета голосов.

В окружном Избиркоме Чукотки ТАСС сообщили, что досрочно в регионе проголосуют порядка 4 700 избирателей, запланировано выполнение 45 маршрутов - наземных и воздушных. Их общая протяженность составит 30 тыс. км.

О выборах президента РФ в 2024 году

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ. Досрочное голосование началось в стране с 25 февраля.