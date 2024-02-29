Иванов заявил, что Россия должна быть суверенной, иначе ее не будет

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта отметил, что выборы - это определение магистрального развития страны на ближайшие шесть лет

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия должна оставаться по-настоящему суверенным государством, иначе ее просто не будет. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия-24" высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Россия за последние 20 лет стала действительно суверенным государством. Я не хочу в 1990-е годы углубляться, но тогда никакого суверенитета и близкого не было, конечно. А для России суверенитет - это естественная форма существования. По-другому просто быть не может. Россия либо будет суверенной, либо не будет никакой", - сказал он.

Речь об этом зашла в контексте предстоящих выборов президента России. Иванов отметил, что это событие будет определяющим для будущего страны.

"У нас есть конституция, по которой президент является лицом, по сути определяющим и экономическое, и социальное, и оборонное, и внешнеполитическое направления развития государства, - указал он. - А выборы - это определение магистрального развития страны на ближайшие шесть лет. Как минимум".