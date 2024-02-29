Путин: РФ будет искать точки соприкосновения на Востоке и в Латинской Америке

Президент России отметил, что "позитивно развивается диалог Россия - АСЕАН, настоящим прорывом стали саммиты Россия - Африка"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Россия будет искать новые точки соприкосновения с партнерами на Ближнем Востоке в Латинской Америке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

"У России давние, хорошие отношения с арабскими государствами, они представляют самобытную цивилизацию от Северной Африки до Ближнего Востока, которая сегодня динамично развивается. И мы считаем важным искать с нашими арабскими друзьями новые точки соприкосновения, углублять весь комплекс партнерских связей. То же самое будем делать и на латиноамериканском направлении", - сказал глава государства.

Он добавил, что также "позитивно развивается диалог Россия - АСЕАН, настоящим прорывом стали саммиты Россия - Африка". "Африканский континент все громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления", - заверил Путин.

"Мы взаимодействуем с партнерами на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и потому к работе ЕАЭС, ШОС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются новые и новые государства. Огромные перспективы видим в построении Большого евразийского партнерства, в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы КНР "Один пояс - один путь", - заключил Путин.