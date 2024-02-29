Путин призвал представителей власти помогать бизнесу и не притеснять его

Президент отметил, что предприниматели создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплату платят людям

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Притеснять бизнес или преступать закон и использовать его в корыстных целях не позволено ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов. Призвание власти - помогать людям, создающим бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Никому, ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов, никому не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях. Нужно людям, в том числе из предпринимательской среды, сейчас я говорю именно о них, помогать. Они создают рабочие места, обеспечивают работой, зарплату платят людям. В этом призвание власти - помогать", - сказал он.-