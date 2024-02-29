Единороссы в ближайшее время дополнят свою программу положениями из послания Путина

Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Народная программа партии "Единая Россия" уже во второй половине марта - апреле может быть дополнена положениями, оглашенными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом ТАСС сообщил замсекретаря генсовета единороссов Александр Сидякин.

"Дополнение народной программы партии поручениями, оглашенными президентом в своем послании Федеральному собранию, произойдет на заседании программной комиссии ["Единой России"] в ближайшее время. Ориентир: вторая половина марта - апрель", - сказал Сидякин.

Путин в четверг в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию. Глава государства рассказал о плане развития страны на предстоящие шесть лет. Оглашение послания длилось более двух часов. Позже секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале, что народная программа партии будет дополнена поручениями, озвученными Путиным в ходе выступления.

Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Участие в ее формировании приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было заполнить в социальных учреждениях, и на встречах с кандидатами.

В новость внесена правка (18:31 мск) - передается в связи с уточнением спикером сроков.