Грызлов: "Единая Россия" сделает все для выполнения поручений Путина по участникам СВО

Председатель Высшего совета партии отметил, что в своем послании президент поставил задачи нового этапа развития страны, обозначил основные направления внутренней и внешней политики

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сделает все, чтобы максимально оперативно и эффективно выполнить поручения президента РФ Владимира Путина по поддержке участников СВО. Об этом, комментируя состоявшееся в четверг послание президента Федеральному собранию, заявил председатель Высшего совета партии Борис Грызлов.

"Владимир Путин подчеркнул приоритетный характер социальных вопросов, повышения качества жизни граждан России. Особого внимания требуют задачи, связанные с поддержкой участников СВО и их семей, и наша партия "Единая Россия" сделает все [для того], чтобы поручения президента были выполнены максимально оперативно и эффективно", - заверил он.

Грызлов указал, что в своем послании президент России поставил задачи нового этапа развития страны, обозначил основные направления внутренней и внешней политики. "Российская экономика выдержала беспрецедентный удар санкций, стала сильнее. Сегодня она развивается более уверенно и эффективно, чем экономики недружественных стран. И это произошло именно благодаря тому политическому курсу, который определил глава государства", - подчеркнул он.

"Сегодня мир вновь находится на решающем, переломном рубеже, и от нашей страны, от решений, которые мы принимаем сегодня, во многом зависит, каким он станет завтра. Владимир Путин представил комплексное видение образа будущего России, обозначил ее роль и миссию в условиях создания справедливого многополярного мироустройства, задал четкий вектор развития государства на внутреннем и внешнеполитическом треке", - отметил председатель Высшего совета "Единой России".

По словам Грызлова, очевидно, что новый этап развития страны станет и новым этапом укрепления отношений с союзниками России. "Вместе с партнерами, в соответствии с основными принципами ООН, мы будем выстраивать такую систему международных отношений, которая в полной мере будет учитывать интересы не отдельно взятых стран, а всего мирового сообщества", - заявил он.

"Нет никакого сомнения, что послание было встречено широкой общественной поддержкой и россияне полны решимости двигаться вперед в обозначенном президентом направлении. Солидарность и единство народа - залог нашей общей победы", - подчеркнул Грызлов.