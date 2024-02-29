Эксперт: Путин четко дал понять, что РФ не сдаст позиции в международных делах

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко Николай Межевич при этом обратил внимание, что послание президента было ориентированным скорее на решение и обсуждение внутренних проблем

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию четко дал понять, что Россия не сдаст свои позиции в международных делах. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Андрея Громыко Николай Межевич.

"Если у кого-то были сомнения по поводу того, что мы не пойдем на сдачу наших позиций после таких серьезных изменений в мире, то после послания эти сомнения должны были развеяться", - сказал собеседник агентства.

"Речь идет о том, что Россия будет делать свои предложения по контуру безопасности, а они, Запад, будет это учитывать. Конечно, это будет диалог: они будут учитывать наши предложения, а мы - их, - отметил эксперт, комментируя слова президента о новом контуре безопасности в Евразии. - Главный итог послания - мы настроены на эффективное развитие. У нас для этого есть все предпосылки. С сильной Россией так или иначе все вынуждены будут считаться".

При этом он обратил внимание, что послание "не было посвящено, собственно, международной деятельности", а было "ориентированным на решение и обсуждение внутренних проблем". "Проблематика внешних вызовов, она была, без этого сейчас просто невозможно. Но оказались неправы те эксперты, которые говорили, что в основном будем говорить про спецоперацию, про какие-то такие сюжеты. Выяснилось, что разговор касался в основном мирных, экономических вопросов - демографии, социальной сферы, экономики, промышленности", - указал Межевич.

Эксперт обратил внимание, что президент несколько раз возвращался к теме демографии, и этому сюжету уделил немало внимания. "На мой взгляд, говорит о иерархии этой проблемы, и это тоже новое, хотя, конечно, и раньше президент об этом говорил", - заметил он.

"Когда мы говорим о построении общества будущего, надо смотреть на то, а что у нас есть на сегодняшний день. И вот значительная часть послания - это характеристика того, что сегодня у нас есть, на что опираться, у нас уже есть фундамент. Вот это, мне кажется, важнейшим итогом послания", - резюмировал эксперт.

О диалоге с другими странами

В послании Путина содержится тезис о том, что Россия в будущем сможет говорить о контурах безопасности, где положение в Европе будет только одним из сюжетов, отметил в беседе с ТАСС директор Центра комплексных европейских и международных исследований, программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. Он также напомнил, что Россия выступала с инициативой по безопасности в декабре 2021 года, но тогда ее обсуждать западники отказались. "На определенном этапе, если Запад оказался не готов говорить сущностно по европейской безопасности, то в обсуждении контуров евразийской безопасности могут участвовать не только страны Запада, а и другие государства, с которыми у России дружественные и хорошие отношения", - указал он.

Бордачев вместе с тем признал, что этот вопрос не является линейным, а обсуждать его сейчас или после достижения Россией целей СВО "надо будет с теми государствами, которые будут готовы к этому, вне зависимости от того, где они находятся, - в Западной или Восточной Европе, Центральной Азии, вообще на востоке Азии".

Главный сигнал Западу

Главный сигнал Западу прозвучал в обращении президента 24 февраля 2022 года, убежден программный директор клуба "Валдай" Бордачев. Тогда, напомнил он, Путин предупредил западников о том, что в случае попыток помешать РФ они столкнутся с последствиями, с которыми никогда не сталкивались в своей истории. "В мире политике требуются периодически некие напоминания, дальнейшие разъяснения. В послании они прозвучали", - указал эксперт. Он также обратил внимание, что новый сигнал заключался в том, что Путин четко сказал, что Россия не готова к тому, что предлагают американцы в плане диалога по безопасности.

По словам Бордачева, Путин также напомнил партнерам, что все ядерные системы РФ по-прежнему находятся в боевой готовности. "Это на Западе знают еще с совещания президента с министром обороны [РФ Сергеем Шойгу] и начальником Генштаба ВС РФ [Валерием Герасимовым], которое состоялось в феврале 2022 года", - добавил он.