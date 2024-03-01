Песков: Путин в послании озвучил самый квалифицированный прогноз развития России

Пресс-секретарь главы государства добавил, что послание во многом стало предвыборной программой Владимира Путина как кандидата в президенты

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в послании парламенту озвучил самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, послание оценивается весьма и весьма высоко, разумеется, послание абсолютно конкретное, абсолютно содержательное, предметное. Главным образом там идет речь о том, как страна будет в следующие шесть лет развиваться. Это, наверное, самый квалифицированный прогноз и планы развития страны, которые себе можно представить от действующего политика в РФ", - сказал Песков.

Он добавил, что послание во многом стало предвыборной программой Путина как кандидата в президенты. "Это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, он знает, на кого опираться при реализации этих планов", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом он не согласился с оценками, что вчерашнее выступление Путина стало самым содержательным из всех посланий. "У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий. Это не первое такое послание", - заключил Песков. Он предложил желающим ознакомиться с текстами речей на сайте Кремля.